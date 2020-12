Gennaro Gattuso dopo Napoli-Sampdoria: “Fabian Ruiz era dispiaciuto a fine partita”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. “Sapevamo che oggi potevamo far fatica. Se vai a vedere i risultati di chi ha giocato in Europa, come il Dortmund e altre. Sapevamo che in coppa avevamo speso tanto, sicuramente la differenza la fa la rosa. Oggi abbiamo cambiato modulo, abbiamo messo due giocatori e la partita è cambiata. Il primo tempo abbiamo giocato malissimo, meritavamo di stare sotto. Nella ripresa abbiamo tenuto il campo e fatto ciò che dovevamo. Ci sta soffrire in queste partite”.

“Lozano ha caratteristiche precise, è veloce e fa entrambe le fasi. Il problema dell’anno scorso è che aveva poca forza, quando calciava cadeva a terra. Ora è un giocatore ritrovato, riesce a far goal, come faceva in Olanda col PSV. Non dimentichiamo Politano, anche se oggi ha fatto fatica. Ci può stare sbagliare le partite, l’importante è prepararsi bene, non stare col musino. (…) A volte i giocatori mi vogliono bene, a volte hanno la mia foto e mi sputano in faccia. Ma fa parte del mio lavoro. A me piace non portare rancore. Oggi ad esempio Fabian a fine partita era dispiaciuto e gli ho detto che bisogna stare su con la testa perché nel calcio si gioca ogni tre giorni e c’è la possibilità di riscattarsi. Si può sbagliare, ma bisogna andare nella stessa direzione. Se reciti e ti scoprono poi è un casino”.