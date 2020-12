Claudio Ranieri dopo Napoli-Sampdoria: “Avremmo dovuto chiuderla”

in

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dei blucerchiati al termine del match perso per 2-1 contro il Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. “Dovevamo gestire meglio gli attacchi, dovevamo essere più cinici e precisi. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ma avremmo dovuto chiuderla lì. E invece così non è stato. Dobbiamo ripartire da questa partita e lottare su ogni pallone. Insomma, dobbiamo fare di più e meglio”.

“Avevo detto che avrebbero inserito Petagna e Lozano, hanno cambiato l’inerzia della gara. Mi dispiace tantissimo perdere, ma la partita mi è piaciuta per come l’abbiamo giocata. Ora però dobbiamo reagire e fare punti di qui al Natale. Maradona? Onestamente ho pensato alla partita e all’aiuto che avrei potuto dare alla squadra. Ieri siamo stati al murales, la città vive e continuerà a farlo ricordando questo grande campione”, ha aggiunto il mister blucerchiato, che in passato aveva vissuto una breve esperienza al Napoli.