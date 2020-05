GAZZETTA – Zlatan Ibrahimovic verso l’addio al Milan

“Lo strappo di Ibra” scrive La Gazzetta dello Sport di oggi in prima pagina. Titolo centrale dedicato al campione svedese del Milan, rientrato finalmente in Italia dopo la quarantena in Svezia. Il giocatore fa capire con un messaggio sui social che alla fine dirà addio al Milan e va in pressing sulla società. Altra grana in casa rossonera. “Se non ti piace giocare con un vincente, non giocare”.

“Calcio a ostacoli” è invece il titolo sulla ripresa del campionato: pronto il protocollo per tornare a giocare, per i medici restano tanti dubbi. Nel “decreto rilancio” paracadute anti-ricorsi se il campionato chiude. A fondo pagina, c’è spazio per le ultime vicende di casa Inter. Romelu Lukaku vuole diventare il debuttante in Serie A con più goa l negli ultimi 10 anni. “Troppi morti e niente tifosi: ‘Ripartire così non ha senso'”. Lo sfogo di Zdenek Zeman. Si parla anche dell’esperienza di Beppe Bergomi con il Coronavirus.