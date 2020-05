CDS – Napoli, Lorenzo Insigne partecipa all’Eurovision Goal Contest

“La trappola” è il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport: i paletti dei virologi fanno irritare la UEFA. La quarantena obbligatoria mette a rischio il campionato italiano e divide i medici sulle responsabilità. La FIGC corregge il protocollo e lo invia a Vincenzo Spadafora, ma a Nyon scatta l’allarme per le italiane nelle Coppe europee. In taglio alto spazio alle parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi: “Lazio, voglio il bis“, a 20 anni dallo Scudetto, ci riprova da tecnico.

Intanto, nasce l’Eurovision Goal Contest, promosso dalla BBC, un format online in cui scegliere i goal più belli in eurovisione. Per l’Italia è stato scelto Lorenzo Insigne, paragonato a Francesco Gabbani: sarà lui a rappresentare gli azzurri. Il collage del video di 4 minuti ripropone la sua prodezza in Nazionale contro la Bosnia dell’11 giugno 2019. La concorrenza è tanta: da Robert Lewandowski a Gareth Bale, da Luka Modric al suo ex compagno Marek Hamsik. Sabato ci sarà la finalissima.