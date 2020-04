GAZZETTA – “Star in saldo”, il mercato si scatena anche per il Napoli

“Star in saldo”: così La Gazzetta dello Sport titola in apertura quest’oggi. Spazio al calciomercato e alle star in scadenza di contratto o in saldo. Da Pierre-Emerick Aubameyan Aubameyang a Sergio Aguero, passando per Edinson Cavani, James Rodriguez e Arturo Vidal: ci sono davvero tante idee sul tavolo per le big italiane. Potremmo assistere a un mercato mai visto prima. Inoltre, c’è il sogno proibito: Lionel Messi, che potrebbe seguire a distanza di 2 anni l’esempio di Cristiano Ronaldo.

Sul fronte del mercato azzurro, invece, sono tanti i nomi accostati al Napoli nel ruolo di centravanti in vista della prossima stagione, soprattutto nel caso in cui Arkadiusz Milik dovesse partire. Continuano a rimanere 3 i profili individuati come possibili innesti per la rosa di Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione. Il sogno è Luka Jovic, ormai emarginato al Real Madrid, ma restano aperte le piste che portano a Jean-Philippe Mateta e ad Andrea Pinamonti.