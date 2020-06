GAZZETTA – “Sarrischio”

La Gazzetta dello Sport apre oggi con un gioco di parole: “Sarrischio”. “Il tecnico della Juve è solo. I giocatori non lo seguono, i tifosi stanno perdendo la fiducia e il club? CR7 non segna da 4 partite. Alex Sandro e Khedira stop”. C’è anche un’intervista alla Christillin, dirigente UEFA e grande tifosa bianconera: ‘Manca la ferocia e non vedo fantasia al potere'”. Sorridono i partenopei che però vengono bacchettati: “Festa Napoli. Il nuovo Gattuso pilota il rilancio. E ADL lo esalta. Il trionfo in Coppa Italia: gioia e polemiche. L’Oms critica il dopo partita esagerato: ‘Sciagurati’. Salvini: ‘De Luca dov’era? La risposta: ‘Somaro!'”.

In taglio basso spazio al mercato nerazzurro: “Lautaro ‘ritorna’. La crisi post-Covid frena il Barcellona. E adesso l’Inter pensa al rinnovo. Il trasferimento sembrava fatto ma si profila un colpo di scena”. Si parla anche della confusione giallorossa. “Roma: Petrachi è fuori. Fienga: ‘Inevitabile, ma le ambizioni restano’. DS sospeso, parla il CEO giallorosso”.