GAZZETTA – “Ora Maurizio Sarri in campionato non può fallire”

Un gigantesco “Coppa Ringhio” è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La dedica, ovviamente, è al tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, che ha condotto i suoi alla vittoria in Coppa Italia. “La gioia del Napoli inguaia Sarri. All’Olimpico Juve battuta 4-2 ai rigori. Azzurri, è il sesto trionfo”. E ancora: “Al 90′ è 0-0. Dal dischetto Dybala e Danilo sbagliano, Milik decide. I bianconeri non segnano più, Ronaldo delude, il tecnico perde un’altra finale ed ora in campionato non può fallire”.

“Ha ragione Arrigo Sacchi: non si vince mai per caso dal dischetto. Chi sa di avere meritato la vittoria in partita, calcia con altro spirito, altra convinzione. E il Napoli ha meritato, perché ha colmato la differenza di valori – prosegue la Rosea – grazie al perfetto disegno tattico di Gattuso che ha tolto ossigeno agli attacchi anemici della Juve e, pur avendo avuto un giorno di riposo in meno, è cresciuto alla distanza. Ha meritato perché Rino è riuscito a ottenere il massimo dai suoi. Ancora giganteschi Maksimovic e Koulibaly; inesauribile Insigne, diventato un capitano esemplare. Due pali e le prodezze di Buffon legittimano il trionfo”.