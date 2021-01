GAZZETTA – Napoli, Lorenzo Insigne a caccia dei 100 goal contro il Verona

“L’Inter vede rosso”. Questo il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo il pareggio contro l’Udinese eiel mancato aggancio in vetta al Milan, nel frattempo sconfitto a San Siro con l’Atalanta. L’Inter viene ingabbiata dai bianconeri e nel finale Antonio Conte viene espulso dall’arbitro Fabio Maresca, così come Gabriele Oriali. Il Milan si laurea comunque campione d’inverno. “Milan, metà scudetto. Ma che crollo”, si legge in prima pagina. Rabbia di Zlatan Ibrahimovic nel post-partita.

A Napoli, invece, Lorenzo Insigne punta a raggiungere quota 100 goal in azzurro nel match di oggi sul campo dell’Hellas Verona per riscattare il rigore fallito mercoledì in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Un errore dopo il quale Gennaro Gattuso gli ha mostrato vicinanza, come scrive la rosea: “Gli è andata male e Lorenzo è stato confortato, sin dal primo momento, dall’affettuosità di Rino Gattuso che ha difeso il proprio capitano da ogni critica”.