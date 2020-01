GAZZETTA – Napoli, di Faouzi Ghoulam si sono prese le tracce

“Napoli su Rodriguez” e “Mal di testa Sarri” sono alcuni dei titoli in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La società azzurra sta chiudendo per altri colpi e vuole rinforzare adesso il reparto difensivo. Alla Juventus, invece, l’allenatore toscano ragiona su come cambiare eventualmente formazione titolare. La dirigenza bianconera sarebbe rimasta scottata non solo dall’insuccesso al San Paolo, ma anche dalle parole del tecnico nel post-partita. Spazio anche alla Coppa Italia col Milan che vola in semifinale e all’Inter che presenta il danese Christian Eriksen.

Di Faouzi Ghoulam, che non gioca da inizio ottobre, si sono perse praticamente le tracce. Il Napoli lo sta aspettando da almeno un anno, ma il terzino algerino fa fatica a recuperare dal doppio infortunio patito al ginocchio. Tutto è cominciato nel novembre del 2017 e da allora il ragazzo non ha mai garantito continuità, senza tornare ai livelli di prima. L’addio sembra vicino.