Calciomercato Napoli, secondo Alfredo Pedullà arriveranno presto altri acquisti

Il Napoli vuole chiudere addirittura più di un’operazione nelle prossime ore. Stando a quanto raccolto da Alfredo Pedullà di Sportitalia, infatti, sia Ricardo Rodriguez sia Andrea Petagna potrebbero vestire presto l’azzurro.

“Il terzino svizzero ha ormai deciso di lasciare il Milan e di accettare la proposta azzurra, con il forte desiderio di tornare a lavorare con Gattuso. I rossoneri hanno ormai detto sì all’offerta in prestito oneroso, da circa 1 milione, con diritto di riscatto per altri 5-6 milioni. Siamo in stato più che avanzato. Il discorso vale per Petagna, operazione per luglio, come annunciato ieri, un affare da 15-16 milioni più eventuali bonus, a conferma che il Napoli non aveva mai offerto 20 milioni alla Spal. Il club di De Laurentiis è sempre in ballo per Kumbulla, ha l’accordo con il Verona ma non ancora con il calciatore che è in parola con l’Inter. Resta in piedi Amrabat, all’interno di un gennaio davvero rivoluzionario”, scrive il giornalista sul suo sito.