GAZZETTA – L’Inter continua a sperare per Lionel Messi

“Lo scatto di Zhang” titola oggi in apertura La Gazzetta dello Sport, in riferimento all’Inter. Nerazzurri tra la svolta cinese e la finale di Europa League col Siviglia. Intanto Lionel Messi fa affari a Milano: il Barcellona frena, ma l’Inter ci crede. “Joya in attesa” è invece il titolo che si legge in taglio alto. Paulo Dybala chiama la Juve per rinnovare, a detta del noto quotidiano, ma i bianconeri prendono altro tempo. Gonzalo Higuaín vuole restare, come si apprende nelle pagine interne, mentre per Federico Bernardeschi e Douglas Costa si cerca una sistemazione.

Spazio anche al cambio di proprietà in casa Roma: “La galassia di Friedkin, e la Roma rifà l’americana”. Un impero da nove miliardi e un piano per ritornare a vincere. I pezzi pregiati della rosa resteranno, anche se l’eredità lasciata da James Pallotta è pesante. I tifosi, dunque, sognano i ritorni di Francesco Totti e Daniele De Rossi in società.