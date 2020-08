CDS – Napoli, pronto lo scambio con la Roma: Arkadiusz Milik per Cengiz Under

“Milik-Under, sì”. Così titola in prima pagina l’edizione di oggi dell Corriere dello Sport che dà spazio allo scambio tra l’attaccante in uscita dal Napoli e l’esterno offensivo giallorosso. “Il Napoli e la Roma lavorano per chiudere l’affare. Il turco e 15 milioni per Arek. De Laurentiis dà l’ok, lo scoglio è la Juve”. In evidenza anche gli altri calciatori azzurri vicini alla partenza: “Koulibaly-City ci siamo. Allan da Ancelotti“.

Confermate, quindi, le indiscrezioni delle ultime settimane, mentre cambia leggermente la situazione per quanto riguarda il polacco. La Juventus stava corteggiando ormai da diverso tempo il centravanti azzurro, che però oggi pare essere molto più vicino alla Roma. La “Vecchia Signora” aveva messo nel mirino anche Edin Dzeko, ma considerando che la “Lupa” ha appena cambiato proprietà, difficilmente si priverà di uno dei top player della rosa. Nel frattempo, il Napoli dovrebbe riuscire a mettere da parte un bel tesoretto con la cessione faraonica di Kalidou Koulibaly.