GAZZETTA – “Juve, il 9 è tuo!”

“Juve, il 9 è tuo!” e “Inter, resa Conte” sono i titoli principali che si leggono in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Chiaro il riferimento al nono scudetto della Juventus, ormai in cassaforte, e alle difficoltà dell’Inter contro la Fiorentina. Per Maurizio Sarri si tratterà del primo trofeo in Italia e potrebbe arrivare già stasera. In alto si parla del Milan e di mercato, dopo la conferma di Stefano Pioli si punta Sandro Tonali. In casa Napoli, intanto, ci si interroga dopo la sconfitta di Parma.

La rosea ha fornito una valutazione positiva per l’arbitro Antonio Giua, il cui arbitraggio è stato premiato con un 6,5 nonostante le polemiche accese per i rigori concessi e le parole di Gennaro Gattuso. La valutazione recita testualmente: “Legge bene tre rigori, uno grazie al Var, il resto, qualche giallo di Troppo e qualcuno non dato, passa in secondo piano”. Una pagella che sicuramente non trova consensi tra i tifosi del Napoli.

