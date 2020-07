CDS – Il Napoli si consola dopo la sconfitta di Parma con Victor Osimhen

“Napoli ko a Parma, ma c’è Osimhen: lunedì la fumata bianca” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ormai ad un passo la trattativa l’attaccante nigeriano del Lille. Una piccola consolazione dopo il tonfo di Parma. Gli azzurri avevano appena ritrovato la vittoria con l’Udinese, poi hanno subito il secondo k.o. dopo il lockdown. Si riscenderà in campo sabato sera.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Bocciato senza attenuanti Antonio Giua, arbitro di Parma-Napoli. Voto 5 per i diversi errori commessi durante la partita. Il primo, secondo la moviola del quotidiano, è un “rigorino”, così come il secondo, quello concesso al Napoli. C’era il terzo, secondo il giornale, perché Kalidou Koulibaly da dietro tocca Dejan Kulusevski che è in vantaggio e cerca il contatto. Nel complesso Antonio Giua è rimandato: “Acerbo e fa storcere la bocca. Sotto i ponti deve passare ancora tanta acqua…”. Il fischietto in questione aveva arbitrato anche Napoli-Lecce, che comportò una brutta sconfitta al San Paolo per la squadra partenopea.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.