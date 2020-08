GAZZETTA – “In A torna il virus”: pericolo per l’inizio del campionato

“Interminator”: apre così La Gazzetta dello Sport di oggi. Per i nerazzurri si avvicina la finale di Europa League: in programma domani la sfida contro il Siviglia. Antonio Conte chiede l’ultimo sforzo ai suoi. Si parla anche del Torino di Marco Giampaolo, in taglio alto. Il nuovo tecnico granata si presenta alla stampa e promette: “Costruirò cose importanti”. Urbano Cairo è deciso ad aprire un nuovo ciclo e dichiara: “Il mister avrà quello che gli serve. Sul mercato cerchiamo regista, terzino destro e mezzala. I nomi? Non sono quelli che girano. Sirigu me lo tengo stretto”. C’è anche un’intervista esclusiva a Ralf Rangnick, a lungo accostato alla panchina del “Diavolo”: “Giusto tenere Pioli, ma il club è contento del rapporto risultati-investimenti?”.

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è vicino. “Alzata l’offerta a sei milioni. E ora l’intesa è a un passo”, si legge sempre di spalla. Spazio anche al mercato dei bianconeri: “Dzeko e Locatelli per rinforzare la nuova Juventus”. “In A torna il virus”, titola invece il giornale in taglio basso. È di nuovo allarme nel calcio italiano: Cagliari, altri tre contagiati e ritiro rinviato. Un nuovo caso anche nella Roma: positivo Antonio Mirante.