Enrico Fedele lancia la bomba: “Alla Roma potrebbe andare un solo allenatore: Carlo Ancelotti”

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha parlato anche del Napoli a TMW Radio durante la trasmissione Stadio Aperto. “Boga costa caro, mentre per Under c’è il fatto che Milik non vuole andare alla Roma, così come Dzeko che poi non vorrebbe la Juventus, bensì l’Inter. Boga lo conosco bene, è un esterno d’attacco a sinistra: andrebbero a prendere un doppione di Insigne. Il Napoli oggi ha una squadra di sette nani, c’è bisogno di centrocampisti di fisicità. Se pensi che il Napoli 7° era e 7° è, che fa 60 gol e ne prende 50, allora c’è qualcosa che non va. Manca la copertura difensiva e si sono arrangiati con Demme e Lobotka. Io andrei a prendere Bakayoko, che non so se andrà al Milan…”.

“Come sbloccare Milik-Juventus? Potrebbe rientrarci Pellegrini, perché ci sarà la partenza di Ghoulam, e a sinistra rimarrà solo Mario Rui. (…) Io del lavoro di Giuntoli a Napoli non sono contento… Su 42 giocatori comprati non c’è nessuno che abbia fatto la differenza, e poi non perdono a nessuno di aver distrutto il miglior settore giovanile d’Italia. Dall’annata ’91 in poi, il Napoli non ha più avuto giocatori del settore giovanile, e la Primavera è pure retrocessa. Alla Roma mi dicono che sta riprendendo quota De Sanctis, un giovane. Tanto decidono i presidenti in Italia… Fonseca come allenatore è ottimo ma secondo me non ha una grande comunicazione… Alla Roma un solo allenatore potrebbe andare, che è il suo sogno: Ancelotti. Anche Sarri è un elemento ideale per la Roma, deve creare una squadra senza l’assillo di vincere. Ha sbagliato a cercare un compromesso”.