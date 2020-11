GAZZETTA – “Ho visto Maradona”

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il titolo: “Ho visto Maradona”. La rosea si concentra sulla clamorosa scomparsa avvenuta nella giornata di ieri del fenomeno argentino Diego Armando Maradona, definita “la morte del calcio”. Un eroe eterno e drammatico delle nostre vite se n’è andato dopo l’intervento che sembrava averlo salvato. Ora da Napoli a Buonos Aires c’è un grande vuoto.

I vari tabloid inglesi, però, non hanno perdonato il famoso goal di mano segnato nei quarti di finale del mondiale messicano del 1986, ai danni dell’Inghilterra. La rabbia è ancora profonda, al punto da invocare una Var retroattiva, come chiede il Daily Star. A Napoli e Buenos Aires stanno proseguendo da ieri le celebrazioni per chi era considerato l’irripetibile dio del calcio. Anche in questo caso, però, non si placano le polemiche. Diego Armando Maradona spacca le opinioni anche dopo la sua morte.