CDS – “Diego vive!”, lui che moriva a ripetizione

“Diego vive!” scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Bellissima prima pagina in ricordo del calciatore argentino scomparso all’età di 60 anni per un infarto. Giancarlo Dotto scrive così. “Alla fine ce l’ha fatta. Lui moriva a ripetizione, tre, quattro, cinque volte, e i medici ogni volta lo tenevano in vita. Curvi sul suo strematissimo cuore, a lavorarlo di bisturi, o sulla sua enorme pancia dove ha stipato tutta la sua enorme vita, schifezze e cose sublimi. Cercava la morte in modo anche fantasioso, un genio anche qui, una volta facendosi mordere in faccia dal suo cane. Operato, ricoverato e salvato. Il suo ascensore ha toccato paradisi reali e artificiali ma, da diversi anni in qua, puntava spedito all’inferno”.

Continuano in tutto il mondo le iniziative per ricordare Diego Armando Maradona, soprattutto a Buenos Aires e a Napoli. Da ieri il San Paolo, che sarà presto intitolato all’ex campione argentino, è diventato meta di tutti i tifosi che lo stanno ornando con sciarpe e ricordi per il “Pibe de oro”.