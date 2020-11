GAZZETTA – “FelicItalia”: Jorginho e Domenico Berardi regalano il primo posto a Roberto Mancini

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport dedica il suo titolo d’apertura alla Nazionale, che conta un’altra vittoria con il vice di Roberto Mancini, Alberico Evani: “Felicitalia”. Gli azzurri piegano la Polonia con bel gioco e tante occasioni, segnano Jorginho e Domenico Berardi. Ora gli azzurri sono primi e la Final Four è molto vicina, si decide mercoledì contro la Bosnia già retrocessa.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Sempre in Hauge”: verso la sfida col Napoli da parte del Milan, c’è in palio un posto alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Nelle gerarchie di Stefano Pioli il norvegese se la gioca con Brahim Diaz. “Ecco l’Inter di Conte”: il taglio basso si concentra sulle cinque mosse che ha in mente il tecnico per tornare al top e costruire un ciclo. “Immobile isolato”: emergenza Coronavirus in casa biancoceleste. Il centravanti aspetta il tampone e spera di tornare contro il Crotone, ma non si placano le polemiche nell’ambiente capitolino dopo le dichiarazioni di Luis Alberto.