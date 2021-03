GAZZETTA – “ConTER resterò”: si prepara il terzo anno di Antonio Conte all’Inter

“ConTER resterò”. Questo il titolo con cui si apre l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani in riferimento all’allenamento dell’Inter. Antonio Conte prepara con Beppe Marotta la sua terza stagione all’Inter. Ora il tecnico vuole aprire un ciclo. La strada è tracciata. Spazio in taglio laterale alla Juventus che oggi all’Allianz Stadium sfida la Lazio. Poi la gara col Porto. Per Cristiano Ronaldo & co. è “vietato sbagliare”. Si parla anche di Sanremo e di Zlatan Ibrahimovic: dalla moto al palco, dispensando regole: “Vi faccio divertire”, ha detto lo svedese.

In casa Napoli, intanto, Alex Meret sarà confermato in porta e tornerà Victor Osimhen in attacco. Sono queste alcune anticipazioni del quotidiano sulla formazione che Gennaro Gattuso domani farà scendere in campo in vista della partita contro il Bologna. Il modulo sarà sempre il 4-2-3-1 con Kalidou Koulibaly che rientra accanto ad Amir Rrahmani. Faouzi Ghoulam a sinistra, Piotr Zielinski sulla linea dei trequartisti.