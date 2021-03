TUTTOSPORT – Benevento, provvedimento disciplinare per Roberto Insigne

“Milinkovic-Juve è l’anno giusto”. Apre così Tuttosport con un’intervista all’agente del centrocampista serbo, Vincenzo Morabito, in vista del big match tra Juventus e Lazio. In taglio alto le parole dell’ex rugbista Andrea Lo Cicero su Romelu Lukaku: “Lukaku da 6 nazioni”. Di spalla Zlatan Ibrahimovic a Sanremo e gli sviluppi dopo il rinvio di Lazio-Torino: “Da Gravina altro assist al Toro”.

Emergono ulteriori dettagli della lite in allenamento tra Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne a Benevento, conferma del momento di tensione che si vive in casa giallorossa. L’edizione odierna del quotidiano giornale scrive: “Dopo una entrata rude dell’ex Spal, i due sono venuti alle mani e, nel parapiglia, Schiattarella ha mollato un ceffone colpendo Insigne allo zigomo, prima che i compagni riuscissero a separarli”. Per entrambi è arrivato un provvedimento disciplinare e Pippo Inzaghi ha scelto di non convocarli per la sfida contro lo Spezia. Anche Lorenzo Insigne non sta vivendo un bel momento a Napoli, dopo aver criticato pubblicamente la squadra.