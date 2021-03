GAZZETTA – Con Victor Osimhen e Dries Mertens il Napoli ha una media punti maggiore

“Lukaku, no a Pep”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, la quale analizza i motivi per cui l’attaccante belga resterà all’Inter rifiutando le avances del Manchester City. Spazio in taglio laterale al centrocampista del Milan Franck Kessié che sta vivendo uno dei suoi miglior momenti da quando veste la maglia rossonera.

Per quanto riguarda il Napoli, si parla della gestione di Dries Mertens e Victor Osimhen. “Il progetto iniziale era quello di far convivere la freschezza del giovane centravanti nigeriano con l’abilità tecnica del belga rifinitore dietro la prima punta. La coppia si impose subito nel secondo tempo a Parma della prima di campionato. E fino a novembre le cose andarono bene con risultati anche clamorosi (4-1 all’Atalanta, 4-0 alla Roma) poi l’infortunio alla spalla di Osimhen e quello alla caviglia di Mertens complicarono i piani. Lo dimostra la media punti: con i due in campo il Napoli vanta un 2,3 che proiettato lo porterebbe a 56 punti, altezza Milan”.