GAZZETTA – “Ciro Immobile a 35: è Scarpa d’oro”

“Virus positivo nel Siviglia, Barca-Napoli sotto esame: la Uefa ha un piano B” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Grande attenzione alla curva del contagio in Spagna in vista della sfida di Champions League al Camp Nou in programma il prossimo 8 agosto. “Firmato Ibra” è invece il titolo dedicato al Milan: il gigante svedese ha trascinato i rossoneri anche nel successo sulla Sampdoria. Con la conferma di Stefano Pioli in panchina, è assai probabile che anche l’attaccante possa rimanere a Milano. La sua media-goal non è da sottovalutare.

“Ciro Immobile a 35: è Scarpa d’oro. Ora è a un gol da Higuain”. L’attaccante della Lazio proverà a ottenere un nuovo record a Napoli, proprio al San Paolo, dove Gonzalo Higuain divenne il miglior marcatore in una singola stagione della storia della Serie A. Per la Scarpa d’oro è praticamente fatta, invece: a meno che Cristiano Ronaldo non segni 4 o più goal alla Roma, andrà al bomber biancoceleste.

