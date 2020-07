CDS – “Tempi stretti per la Serie A: due gironi o idea playoff”

“Tempi stretti per la Serie A: due gironi o idea playoff” si legge in prima pagina sull’edizione di oggi del Corriere dello Sport. L’ipotesi avanzata da Aurelio De Laurentiis è allo studio della FIGC: incontra il muro delle società, ma piace a Gabriele Gravina. In primo piano il goal di Immobile che lo avvicina alla Scarpa d’oro.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



Il direttore Ivan Zazzaroni ha risposto con un pizzico di ironia al patron del Napoli, autore della proposta dei playoff per la prossima stagione. “Riuscite a immaginare cosa accadrebbe se la Juve dovesse imporsi anche con il sistema degli scontri diretti? In quel caso si potrebbero ipotizzare formule addirittura più drastiche e efficaci. Che so: il divieto di schierare nativi di Madeira e Laguna Larga per tutto il girone d’andata; l’obbligo per le sole squadre di Torino con la maglia a strisce bianche e nere di giocare le partite in trasferta in nove contro undici”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.