Francesco Montervino elogia Lorenzo Insigne: “Si è caricato il Napoli sulle spalle, è un giocatore straordinario”

Francesco Montervino, ex centrocampista ed ex capitano del Napoli, è intervenuto in queste ore durante la trasmissione sportiva “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, elogiando in particolar modo Lorenzo Insigne. “Insigne è sempre stato un leader tecnico del Napoli. Nell’ultimo anno la sua maturazione si è completata. Si è caricato il Napoli sulle spalle, è un giocatore straordinario. Anche domenica ha battuto un rigore contro la Fiorentina con un pallone che pesava 40 Kg. Si può dire di tutto tranne che non sia un fuoriclasse e non abbia personalità”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Per me è sottovalutato, è il più grande talento italiano che abbiamo adesso. Lo dicono in tutta Italia tranne che a Napoli”, ha aggiunto l’ex calciatore azzurro. Continuano dunque gli attestati di stima verso l’attuale capitano del Napoli, che però fatica a trovare un accordo con il club partenopeo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.