GAZZETTA – “La coppa del giudizio”

La Gazzetta dello Sport di oggi si dedica in apertura ad Atalanta-Juventus: “La coppa del giudizio”. La “Dea” per la gloria, i bianconeri per l’onore: stasera la finale di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini cerca il suo primo trofeo, Andrea Pirlo un successo da ricordare. E tra Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo è la sfida del gol. “Lukaku vota Conte”: il belga giudica fondamentale la permanenza all’Inter del tecnico che lo ha voluto. E Adriano incorona l’attaccante: “E’ il mio erede”.

Benevento ufficialmente in B. Nel recupero tra Lazio e Torino uno 0-0 con tante emozioni, il presidente Urbano Cairo: “Siamo già al lavoro per non vivere più una stagione così difficile”. Milan, “Ibra motivatore per aiutare la squadra”: mercato, idea Olivier Giroud. Rossoneri tra corsa Champions League e futuro. Il “Diavolo” rischia una delusione clamorosa: l’Europa che più conta manca da 7 anni e dopo essere diventati campioni d’inverno gli uomini di Stefano Pioli potrebbero buttare tutto all’ultima giornata.