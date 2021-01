Fernando Llorente confessa: “A Napoli non ho avuto continuità, non ho potuto dare il meglio di me”

Fernando Llorente, trasferitosi da pochi giorni all’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei friulani contro lo Spezia. Non è mancata una piccola e velata polemica con il club partenopeo. “Mi avevano parlato molto bene di questa società, mi avevano accennato che ha una organizzazione impressionante. Sono rimasto sorpreso, questo è un top club in questo senso”, ha spiegato lo spagnolo.

“A Napoli non ho avuto continuità, non ho potuto dare il meglio di me e questo mi dispiace perché ci tenevo tanto”. Fernando Llorente era arrivato in maglia azzurra nell’estate del 2019, quando c’era ancora Carlo Ancelotti in panchina e lui era svincolato. In 29 apparizioni tra campionato e coppe ha segnato 4 gol. Le premesse furono positive con marcature importanti anche in Champions, poi con l’avvento di Gennaro Gattuso in panchina l’ex Juve non ha quasi mai trovato spazio. Campione d’Europa e del mondo con la Spagna, Fernando Llorente è pronto a dimostrare di poter dire ancora la sua ad alti livelli.