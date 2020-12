Everton, Carlo Jacomuzzi è sicuro: “Lasciamo lavorare Gennaro Gattuso, non ha niente di così grave”

Carlo Jacomuzzi, emissario dell’Everton in Italia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, durante “Radio Goal”. “Altra partita rinviata in Premier per il Covid? In Inghilterra c’è un ordine da rispettare, non è come in Italia dove ci sono sempre sotterfugi. Noi italiani siamo ridicoli, quando c’è il pericolo di vita va tutto in secondo piano, le partite poi si recuperano. Obiettivi del Napoli per il 2021? Deve cercare di raggiungere certi risultati che sono a portata di mano, tra questi sicuramente il ritorno in Champions League”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Un giudizio su Gattuso? Lasciamo lavorare, lui non ha niente di così grave. E’ un condottiero e deve andare avanti. Lasciamo perdere il perbenismo e chi dice ‘poverino’ per il problema che ha l’occhio”., ha aggiunto. Il futuro di “Ringhio” a Napoli è ancora tutto da scrivere. Letteralmente, dato che a breve dovrebbe essere firmato il rinnovo del contratto.