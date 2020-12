Calciomercato Napoli, l’ad del Sassuolo trattiene Jeremie Boga: “Non abbiamo mai ceduto a gennaio i migliori giocatori”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato anche di mercato ai microfoni del sito ufficiale del club neroverde. “Questa è stata un’annata difficile sotto tutti gli aspetti, dalla vita quotidiana all’aspetto sportivo. Il primo pensiero è andato sempre alla salute, poi abbiamo dedicato spazio anche al campo: lì le cose sono andate molto bene. (…) L’anno è speciale, straordinario. Avremmo voluto fare più cose ma siamo comunque soddisfatti, abbiamo presentato la squadra, lo sponsor tecnico, abbiamo aperto uno store. Siamo riusciti a portare a termine queste cose e abbiamo titolato la strada che porta al centro sportivo al dottor Squinzi. In questi anni stiamo correndo, siamo in Serie A, abbiamo una società sana e sappiamo dove dobbiamo andare”.

“Ricordo le parole del dottor Squinzi e quello che ci ha insegnato. Il desiderio è quello di migliorarsi sempre, restare in Serie A è una cosa straordinaria, poi è normale che ci sia ambizione e provare a raggiungere qualcosa di importante. L’Europa è il nostro desiderio e ci arriveremo il prima possibile. In questi anni non abbiamo mai ceduto a gennaio i migliori giocatori e non lo faremo neanche quest’anno. Il perché è semplice: abbiamo iniziato un percorso e lo vogliamo portare a termine, anche per rispetto verso i nostri tifosi. Se ci saranno opportunità per migliorarci allora ci penseremo, può darsi che possa essere fatto qualche acquisto ma ancora non lo sappiamo. Quest’anno abbiamo mandato in azzurro Berardi, Locatelli, Caputo e Ferrari. È una grande soddisfazione, se ci mettiamo anche Sensi e Acerbi, che vengono dal Sassuolo, significa che il nostro lavoro è stato fatto bene”.