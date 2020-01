Dries Mertens salta Napoli-Inter: il belga non si è nemmeno allenato

Dries Mertens salta l’Inter. Il belga non ce la fa e non sarà della partita nella serata dell’Epifania al San Paolo. Un vantaggio non da poco per i nerazzurri. Le voci si stavano rincorrendo già da alcuni giorni, poi è arrivata una conferma dal giornalista Carlo Alvino sui social. “Mertens ko. Salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato”.

Considerando che anche Kalidou Koulibaly dovrà rimanere fuori dai giochi, il Napoli può considerarsi in emergenza. Tutte le responsabilità passano sulle spalle di Arkadiusz Milik, l’uomo più in forma della rosa azzurra al momento. Fabian Ruiz sembra avere già la testa al Real Madrid, mentre Piotr Zielinski è spesso incostante. Allan potrebbe essere la sorpresa della gara qualora ripetesse la prestazione vista col Sassuolo prima di Natale. I 3 punti contro l’Inter sembrano già un’utopia per Gennaro Gattuso.