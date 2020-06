Dalla Spagna incoronano Gennaro Gattuso: “Per la prima volta si parla di lui come uno stratega dal gran futuro”

Gennaro Gattuso ha già fatto tappa nell’Olimpo degli allenatori, vincendo il suo primo trofeo nella nuova carriera da tecnico: la Coppa Italia contro la Juventus. Una vittoria che vale molto di più considerando che è stata ottenuta a Napoli, in una piazza calorosissima che non festeggiava un trofeo da anni. Gli elogi per il mister arrivano da tutta Europa. Anche As, noto quotidiano spagnolo, ha dedicato infatti a “Ringhio” un editoriale, a firma di Axel Torres.

“Il titolo conquistato dal Napoli ha elevato il prestito di Gennaro Gattuso come allenatore: per la prima volta si parla di lui come uno stratega dal gran futuro. (…) Ha dimostrato che la professione l’appassiona, che prepara le partite con grande minuziosità, cambiando lo stile di gioco della sua squadra in funzione delle caratteristiche dell’avversaria. Ed è stato capace di mediare tra società e spogliatoio nei conflitti che ha trovato nel club partenopeo”, si legge sul giornale.