Dal Kosovo attaccano Gennaro Gattuso: “Non fa giocare Amir Rrahmani e poi lo toglie per un errore? Wow!”

L’esordio di Amir Rrahmani dal primo minuto con la maglia del Napoli non è stato certo dei più felici. L’errore grossolano sul pareggio dell’Udinese con il retropassaggio assassino ad Alex Meret ha portato Kevin Lasagna a segnare facilmente la rete del pari. Gennaro Gattuso aveva inizialmente pensato di lasciare comunque in campo il giocatore, provando a spronarlo dalla panchina. Poi è arrivata la sostituzione.

Dal Kosovo, Paese d’origine del difensore, è arrivato però in queste ore un attacco via social al mister del Napoli, da parte di un profilo Twitter dedicato al calcio kosovaro. “Amir Rrahmani è stato sostituito da Gattuso. È questo ciò che fa un buon allenatore? Non far giocare uno dei difensori più promettenti della Serie A per un’intera stagione e poi toglierlo per un errore? Wow!”. Un anno fa messaggi simili provenivano dai tifosi del Messico, che non comprendevano lo scarso impiego di Hirving Lozano.