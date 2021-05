Cristian Bucchi e il prossimo allenatore del Napoli: “Rispondo facendo il nome di Gennaro Gattuso”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto in queste ore Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli. “A chi mi chiede quale allenatore vedrei bene sulla panchina del Napoli, rispondo facendo il nome di Gattuso. Non capisco come mai un tecnico che ha fatto così bene nonostante tutte le difficoltà incontrate, debba abbandonare il progetto a fine stagione. Penso che sotto l’aspetto umano sia successo qualcosa di irreparabile, penso alle critiche ricevute dopo il Verona. Peccato”.

“Occhio che il Verona non verrà a Napoli per fare una passeggiata, a dare forti motivazioni a Juric ci sono anche le polemiche con la società, accusata dal tecnico di non averlo ancora interpellato per programmare la prossima stagione. Sono rammaricato del fatto che Sarri e De Zerbi siano costretti ad andare all’estero. Sono un allenatore anche io e conosco bene l’ambiente. In certi frangenti mi viene da pensare che sono i rapporti con determinate persone a contare di più rispetto ai risultati ottenuti sul campo. Col Sassuolo De Zerbi ha firmato un capolavoro, non capisco perché non possa farlo anche altrove in Italia”.