Bruno Giordano sottolinea: “Gennaro Gattuso alla Juventus? Il club deve andare per forza su gente che non sia né un se né un ma”

L’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano è intervenuto in queste ore ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione “Maracanà”. “Gattuso alla Juventus? Lui è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato sia al Milan che al Napoli. Credo che la Juventus però non possa permettersi di sbagliare nulla. Deve andare per forza su gente che non sia né un se né un ma. Se vai su Allegri e Zidane sai che sono grandi allenatori e non ci sono dubbi su di loro”.

“Valzer delle panchine? Sono molto curioso. Mi riferisco a Spalletti e ad Allegri, che porterebbero grandi competenze in Serie A. Ma vanno messi nelle condizioni di fare il loro lavoro bene. Finale di Coppa Italia? La Juventus deve fare calcoli anche in vista di domenica. Penserà di più alla Champions ma non può mollare la Coppa Italia. Il vantaggio è per l’Atalanta, ma prevedo tanti gol”, ha aggiunto l’ex azzurro.