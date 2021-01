Coronavirus, Fabian Ruiz rassicura i tifosi: “Tornerò a lavorare con la squadra quando avrò recuperato completamente”

Dopo la positività al Coronavirus, il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha postato un messaggio su Instagram per spiegare la propria situazione di salute. “Scrivo questo comunicato per informarvi che sfortunatamente sono risultato positivo al Covid. Sono isolato in casa e sto seguendo tutti i protocolli stabiliti dal Napoli e dalla Serie A”.

“Ringrazio enormemente per i messaggio di appoggio che sto ricevendo, io sto bene ed anche la mia famiglia. Tornerò a lavorare con la squadra quando avrò recuperato completamente, intanto continuerò ad appoggiare la squadra da casa. Vi chiedo per favore di stare attenti per voi e per gli altri. Seguite le indicazioni e le misure sanitarie necessarie per evitare la diffusione del virus. Un abbraccio e forza Napoli sempre!”, ha scritto il centrocampista azzurro. Lo spagnolo non disputerà dunque Napoli-Fiorentina, che potrebbe essere posticipata di qualche ora. Il Napoli deve attendere domani mattina l’esito degli ultimi tamponi.