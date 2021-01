TUTTOSPORT – “Guai a chi perde. Ore 20:45: la sfida di San Siro sceglie l’Anti Milan”

Tuttosport apre in prima pagina oggi con la super sfida tra Inter e Juventus: “Guai a chi perde. Ore 20:45: la sfida di San Siro sceglie l’Anti Milan“. In alto spazio alla delusione del Torino, reduce dal pareggio deludente in casa con lo Spezia nonostante la superiorità numerica: “Cairo e Giampaolo il Toro è un fallimento”. A lato spazio al Napoli e alla notizia della positività al Coronavirus di Fabian Ruiz: “Napoli: Ruiz positivo al Covid, slitta il match con la viola?”.

Gennaro Gattuso ha qualche dubbio. A centrocampo pensava di schierare lo spagnolo in coppia con Tiémoué Bakayoko per preservare le energie di Diego Demme in vista della Supercoppa, ma il Coronavirus ha cambiato tutti i piani. Il centrocampista tedesco dovrebbe essere chiamato agli straordinari e magari verrà impiegato Stanislav Lobotka nel corso della partita con la Fiorentina. Il Napoli sta vivendo un momento particolare e solo il successo in Supercoppa potrebbe riportare un po’ di serenità.