Controlli di routine per Diego Armando Maradona: ricovero a La Plata, ma niente Coronavirus

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica di La Plata. Secondo i media locali è stato lo stesso “Pibe de Oro” a chiedere di essere portato in ospedale a scopo precauzionale, per effettuare alcuni controlli. Non si tratta di Coronavirus né tantomeno di una procedura d’emergenza. Le ultime informazioni sul suo stato di salute parlavano infatti di una condizione di anemia, alla quale potrebbero essere legate la debolezza e le difficoltà motorie evidenziate durante le celebrazioni del suo 60° compleanno, verificatosi pochi giorni fa.

Il ricovero di Maradona dovrebbe durare relativamente poco, anche se il suo medico personale non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale al riguardo. L’ex campione del Napoli ha avuto la sua ultima apparizione pubblica a La Plata venerdì scorso, proprio nel giorno del suo compleanno, quando il Gimnasia La Plata da lui allenato ha battuto il Patronato 3-0 per la prima partita della Coppa di Lega argentina.