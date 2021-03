Ciro Venerato sottolinea: “Per Paulo Fonseca venerdì c’è stato l’ultimo contatto per capire la situazione”

Ciro Venerato, giornalista di mercato, è intervenuto in queste ore ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. “L’idea DAZN nasce da pochi, ma importanti presidenti come Agnelli e De Laurentiis, che sono diventati cavalli di Troia di questa rivoluzione copernicana del calcio italiano per quanto concerne i diritti televisivi. Altri club importanti hanno seguito l’intuizione dei due presidenti di Juventus e Napoli, l’accordo con la TIM ha concesso a DAZN di fare questo passo”.

“Galtier? In Italia potrebbe anche arrivare. Me lo auguro perché è un buon allenatore, ma non rientra nella lista del Napoli. Mi informo, ma i nomi per gli azzurri sono quelli che stanno girando da un mese. Per Fonseca venerdì c’è stato l’ultimo contatto per capire la situazione. Inzaghi ha lo stesso entourage di Zaccagni, suppongo che una chiacchierata con Tinti l’abbia fatta De Laurentiis. Juric e Italiano sono nomi reali. Juric era l’allenatore designato, ma il successo in Coppa Italia cambiò le carte in tavola”.