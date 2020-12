Ciro Venerato sottolinea: “Gennaro Gattuso vuole continuare col 4-2-3-1 contro le grandi squadre”

in

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, soffermandosi sulle ultime della squadra partenopea. “Quello che mi arriva sul modulo è che Gattuso contro le grandi squadre, con gli impegni di Inter e Lazio suppongo, con il recupero di Osimhen e Bakayoko vuole continuare con il 4-2-3-1 ma non rivedremo più i quattro attaccanti schierati con Milan. Bensì, molto probabilmente Zielinski sotto punta con le grandi squadre”.

“Con Zielinski è possibile passare in corso d’opera dal 4-2-3-1 al 4-3-3, e con Bakayoko e Demme è possibile riproporre il 4-1-4-1 già visto domenica scorsa, ma anche lo scorso anno Gattuso si rifugiava nel 4-1-4-1”, ha aggiunto Ciro Venerato. Insomma, il tecnico non dovrebbe risultare troppo integralista nei prossimi tempi.