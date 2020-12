CDS – Il Napoli torna in Europa League con Faouzi Ghoulam

Dalma Maradona gridava: “Aiutate papà!”. Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina nell’edizione odierna. Raccontate le tragiche chat dei figli di Diego Armando Maradona con i medici del campione argentino. A centro pagina spazio alla vittoria dell’Inter in Champions grazie alla doppietta del suo centravanti: “Lukaku il magnifico”.

In casa Napoli, intanto, Gennaro Gattuso studia quella che sarà la formazione da schierare contro l’AZ Alkmaar in Europa League. In difesa, secondo il giornale, crescono le quotazioni di Faouzi Ghoulam, che potrebbe trovare un posto da titolare al pari di Nikola Maksimovic. C’è il rientro di Tiémoué Bakayoko a centrocampo, mentre in avanti, vista l’assenza di Victor Osimhen, Andrea Petagna scalpita per aggiudicarsi una maglia da titolare contro gli olandesi. Il Napoli punta molto su questa competizione. Nell’anno della scomparsa di Diego Armando Maradona, sarebbe molto romantico riportare in bacheca il massimo trofeo conquistato proprio ai tempi del “Pibe de oro”.