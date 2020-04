Ciro Ferrara esalta Gennaro Gattuso: “Non trasmette solo le sensazioni del suo grande passato da calciatore”

Ciro Ferrara ha parlato a Il Mattino, pronunciandosi anche sulla ripresa dei campionati. “Se fosse possibile riprendere già a fine maggio si potrebbe portare a termine la stagione giocando a giugno e luglio: partendo con gli allenamenti a inizio maggio tre settimane di preparazione basteranno per tornare in condizione”.

Poi, un commento sul Napoli: “Da dove ripartire? Dall’ultimo periodo prima dello stop, con Rino la squadra ha riacquistato fiducia e si è ricreato. La squadra azzurra stava bene anche da un punto di vista atletico e sarà importante alla ripresa riproporsi sugli stessi livelli. Ripartire da Gattuso? Per me sì, Rino sta facendo molto bene. Non mette in campo solo una squadra aggressiva, non trasmette solo le sensazioni del suo grande passato da calciatore, ma idee importanti: è bravo da un punto di vista tecnico-tattico e per il modo in cui riesce a gestire il gruppo. Lo conosco bene, una persona fantastica, tante volte ci affrontammo da avversari: il periodo più bello che abbiamo condiviso fu il Mondiale 2006, quando io ero nello staff di Lippi, trascorremmo più di un mese insieme arrivando a un risultato straordinario e lui fu uno dei protagonisti assoluti”.