Calciomercato Napoli, anche il Monaco vuole Dries Mertens

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli è sempre più lontano. A fine stagione il belga potrebbe anche andar via a parametro zero. La trattativa è ancora ferma, mentre l’Inter è pronta ad approfittarne. Beppe Marotta ha puntato l’attaccante azzurro per sostituire Alexis Sanchez e affiancare a dovere Romelu Lukaku. Anche il Chelsea è sulle tracce del giocatore, ma le indiscrezioni di mercato continuano a moltiplicarsi e l’ultima voce proviene dalla Francia, dal portale Onzemondial.com. Anche il Monaco vuole Dries Mertens.

La squadra francese avrebbe presentato anche un’offerta al Napoli, ma non sembra avere troppe speranze sulla riuscita dell’affare data la grande concorrenza sull’azzurro, specialmente in Inghilterra dove “Ciro” è molto appetito. Insomma, più passa il tempo, più il rischio di perdere il belga aumenta. Aurelio De Laurentiis deve fare in fretta: dopo José Callejon potrebbe arrivare un altro addio illustre, tra l’altro senza incassare nulla. Il danno sarebbe esiziale.