Ciccio Marolda sottolinea: “Mi ha fatto male vedere Lorenzo Insigne terzino”

Il giornalista Ciccio Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Le parole d’addio di Milik? Credo che sia stato un messaggio sentito, ma non tutti i suoi comportamenti sono stati in linea con questo messaggio. Peccato per la gestione dell’ultimo anno di Milik, poteva essere migliore. Magari il Napoli poteva reintegrarlo in rosa, perché in mancanza di Osimehn, il polacco avrebbe fatto comodo. E’ finita comunque anche con un minimo di soddisfazione del Napoli, che ha recuperato una certa cifra dalla cessione. A Milik gli auguriamo di fare bene a Marsiglia e di trovare gli Europei. E’ un giocatore che ha subìto un doppio infortunio gravissimo, pochi giocatori avrebbero superato degli incidenti simili. Il Napoli è stato molto bravo a stargli vicino”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Lozano? Sta vivendo un momento molto positivo in linea con quelle che sono le sue doti tecniche. L’anno scorso avevamo una sua immagine distorta, era arrivato in condizioni atletiche non buone. Adesso stiamo vedendo il Lozano che conoscevamo prima del suo arrivo a Napoli. Il messicano ha qualità che pochi possiedono, se lanciato in profondità diventa davvero formidabile. Insigne? Le asprezze col pubblico napoletano perdurano. Deve pensare al Napoli e alla Nazionale, ricordando le parole molto dolci che ha speso per lui Mancini. Quel rigore non cambia niente, non si può cambiare il giudizio per un rigore sbagliato. I rigori purtroppo si sbagliano e li sbagliano tutti. Mi è dispiaciuto che non abbia potuto dare il suo contributo non per colpa sua. Mi ha fatto male vederlo terzino su Cuadrado, in quel modo è stato sottratto dal gioco del Napoli e questo ha influito negativamente anche sulla prestazione di Zielinski”.