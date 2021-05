Christian Vieri sottolinea: “La Juve è la Juve, lo status lo avrà sempre”

Christian Vieri ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della Juventus e della corsa alla qualificazione in Champions League. “La Juve è la Juve, lo status lo avrà sempre. L’unico pensiero è su di te, sulla Champions da inseguire fino alla fine, non sugli altri. La Juve ha fatto male, nessuno se l’aspettava. Se non andasse in Champions, sarebbe una batosta incredibile. Inutile cercare colpevoli, la responsabilità è globale: club, tecnico, giocatori. L’allenatore paga sempre per primo, è una legge della vita”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Negli ultimi due anni il progetto Juve non mi ha fatto impazzire. Hanno mandato via Allegri per fare un gioco diverso, poi hanno mandato via Sarri, ora è arrivato Andrea che prova a fare un calcio offensivo: se non ottieni subito ciò che vuoi, cambi ancora? In questi 30 anni ho capito che serve sempre stabilità e pazienza. Le scelte si possono sbagliare, ma serve tempo per valutarle a 360 gradi”.