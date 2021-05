Ciro Venerato è sicuro: “Aurelio De Laurentiis prenderà tempo, non credo che il nuovo tecnico firmerà prima di giugno”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto in queste ore a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. “Nuovo allenatore? Siamo appena all’inizio, stavolta De Laurentiis prenderà tempo, non credo che il nuovo tecnico firmerà prima di giugno oppure oltre perché il patron vuole scegliere il meglio e avere mani libere e capire chi tra i grandi allenatori resta senza panchina. Per molti, infatti, il Napoli non è la prima scelta”.

“Ciò non vale per Spalletti, che ha già detto sì. Questo vale per Allegri e Inzaghi. Allegri sa che c’è la corte del Real, della Juve e dell’Inter se va via Conte. Inzaghi, invece, vuole prima capire cosa vuole fare Lotito. La Lazio è la sua squadra del cuore. Come nomi emergenti ci sono Dionisi, Juric e Italiano. Ma, ad oggi, vista la classifica e il rendimento del Napoli e il cauto ottimismo, De Laurentiis pensa al Piano A, ovvero a costruire un Napoli in Champions con un grande allenatore”.