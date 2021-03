Christian Maggio non si nasconde: “A Napoli da dirigente? Le mie porte sono sempre aperte”

Christian Maggio, oggi giocatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. “A Lecce sto passando un bel momento, nel calcio bisogna godersi ogni situazione. Quella del Napoli a Milano è stata una vittoria molto importante, sono stati novanta minuti sul pezzo. E’ stato importante vincere al Meazza, farà morale. Il Napoli c’è, possono arrivare altri risultati importanti da qui fino alla fine del campionato”.

“Gattuso? Rino mi piace molto, gli auguro il meglio perché secondo me è un grande allenatore. Non è mai facile avere continuità. Benitez e Sarri? Sono stati due allenatori diversi per tanti punti di vista. Chiunque arriverà a Napoli sarà ben accetto. Si spera che chi arriverà possa dare la sua impronta per far tornare la squadra a grandi livelli. Se tornerei a Napoli da dirigente? L’ho sempre detto, le mie porte sono sempre aperte. Ma voglio giocare ancora, poi deciderò in futuro. Ghoulam? Bisogna dargli supporto, giusto abbia mandato un messaggio. Ha passato momenti difficili, ma è forte ed ha la testa giusta. Supererà questo momento, in questo periodo rifletterà, gli auguro di tornare in forma il prima possibile”.