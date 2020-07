CDS – “Pazzo Scudetto”

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: “Pazzo Scudetto“, la Lazio cade a Lecce, la Juventus subisce la remuntada Milan. Impresa rossonera: Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessie, Rafael Leao e Ante Rebic ribaltano il vantaggio di Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo, ma Filippo Inzaghi non ne approfitta e resta a 7 punti di distacco. In taglio basso spazio al Napoli: “Napoli in casa Genoa, Ringhio guarda avanti”.

Non solo Diego Demme out col Genoa per squalifica: questa sera a Marassi potrebbe partire dalla panchina anche Piotr Zielinski. Il motivo sta nel rischio della squalifica. Domenica c’è il Milan al San Paolo, scontro diretto, e il centrocampista polacco è diffidato, per questo motivo Gennaro Gattuso starebbe pensando di sostituirlo con Eljif Elmas per evitargli un’ammonizione che potrebbe essere decisiva per il prosieguo della stagione. Il Napoli non ha più molto da chiedere a questo campionato, ma il tecnico vuole rischiare il meno possibile.