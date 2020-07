Calciomercato Napoli, la pista che porta a Ciro Immobile è ancora calda

Il giornalista di Radio Marte Gianluca Gifuni ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Goal Show, programma in onda su Tv Luna, per quanto riguarda il mercato del Napoli. “Secondo quanto mi risulta Gennaro Gattuso, nella lista dei suoi attaccanti preferiti, ha messo al primo posto l’attaccante del Lille, Victor Osimhen. In seconda posizione per il coach calabrese c’è il bomber della Lazio e capocannoniere del campionato, Ciro Immobile. Terzo, infine, Luka Jovic, cannoniere del Real Madrid”.

Ciro Venerato, giornalista Rai, tuttavia non è d’accordo. “Devo smentire il mio amico Gifuni. Al primo posto nella lista di Gennaro Gattuso c’è sempre stato Ciro Immobile. Il vero problema è convincere Claudio Lotito a cedere il calciatore. Al secondo posto c’è Victor Osimhen. In terza posizione, per Gennaro Gattuso, ci sono una serie di nomi. Tra questi anche Luka Jovic, che però sembra ormai lontano dagli azzurri”. Sta di fatto che il Napoli pensa ancora al centravanti della Lazio.