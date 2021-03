CDS – Napoli, la Champions League ormai è lontana

“Juve, fiamme negli occhi”, titola quest’oggi il Corriere dello Sport, elogiando la rimonta dei bianconeri che vincono 3-1 contro la Lazio. In taglio basso il Milan perché spunta un altro fondo, il WLT, che è interessato al club rossonero. Per quanto riguarda il Napoli, attualmente a cinque punti dal quarto posto, l’impresa per strappare un pass per la prossima Champions League appare davvero ardua. Ricordando il cammino europeo degli azzurri negli ultimi 11 anni, il quotidiano scrive che a questo punto il rischio di un altro anno in Europa League è forte.

Tuttavia, non sarebbe neanche lo scenario peggiore: “Oppure, e sarebbe l’ultima strada un po’ sconnessa, certo nuova e comunque priva di richiamo per chi ha pasteggiato spesso a caviale eppure con lo champagne, resterebbe la Conference League: peggio che niente”, si legge. Il club partenopeo rischia seriamente di andare incontro a un forte ridimensionamento, che passerebbe anche attraverso delle cessioni.