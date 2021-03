TUTTOSPORT – Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto pace con Gennaro Gattuso

“Più forti di tutto (anche di un arbitro incapace)”. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. La Juventus ha superato 3-1 la Lazio in rimonta e sale a -7 dall’Inter. Ai bianconeri sarebbe stato negato un calcio di rigore dal direttore di gara, l’imperiese Davide Massa. Dopo la sconfitta di un mese e mezzo fa sul campo dell’Hellas Verona, invece, il Napoli aveva avviato i sondaggi con altri allenatori, mettendo in discussione la figura di Gennaro Gattuso. Ma ora è acqua passata, stando a quanto scritto da Raffaele Auriemma.

“Il presidente De Laurentiis ha recuperato il rapporto con il suo allenatore, dopo le storie tese del pomeriggio di fuoco datato 24 gennaio, caratterizzato dal ko con il Verona. Il patron si sente quasi tutti i giorni con Gattuso e ieri sera ha anche raggiunto la squadra in hotel. Ha dormito in ritiro il patron, oggi pranzerà con il gruppo e stasera si sposterà allo stadio Maradona”.